США вновь выразили недовольство властями Армении

На днях в Армении состоялось закрытое обсуждение с участием министров обороны и иностранных дел и некоторых послов на тему военного контингента в Сирии, отправка которого была воспринята властями США негативно. Об этом пишетгазета «Грапарак», передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

«По нашей информации, недавно посланник США вновь выразил недовольство властями Армении и дал понять, что это негативно сказывается на армяно-американских отношениях. Целью встречи было выяснить, как выйти из сложившейся ситуации и угодить Соединенным Штатам. Нам сообщили, что решение найдено, и это, конечно, не вывод контингента из Сирии, так как в таком

случае возникнут проблемы с Россией. МИД опроверг факт проведения встречи, однако нам известны даже детали обсуждения, которые не обнародуем исходя из интересов государства», - отмечает издание.

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