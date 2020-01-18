В Армении произошли сразу два землетрясения

Сразу два землетрясения произошли утром в воскресенье на севере Армении, недалеко от Ашоцка. Как передает Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает МЧС Армении.

В 05:28 по ереванскому времени (01:28 по Гринвичу) Служба сейсмической защиты МЧС зафиксировала толчки магнитудой 3.6 в 10 километрах к юго-востоку от Ашоцка (географические координаты — 40.950 северной широты и 43.990 восточной долготы).

Очаг располагался на глубине 10 км, сила толчков в эпицентре составила 4-5 баллов.

Землетрясение почувствовали в городе Спитак Лорийской области Армении, в селе Артагюх, в Ширакамуте, а также в Гюмри и в селе Джаджур Ширакской области.

В 08:20 по местному времени (04:20 по Гринвичу) сейсмослужба зарегистрировала толчки магнитудой 2.4 в 19 километрах к юго-востоку от Ашоцка (географические координаты — 40.930 северной широты и 44.030 восточной долготы).

Очаг располагался на глубине 10 км, сила толчков в эпицентре составила 3 балла.

Толчки зафиксированы также в Гюмри и селе Дзорашен.

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