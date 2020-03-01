В Армении зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Армения 1 марта 2020 05:47 (UTC+04:00)
В Армении зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в воскресенье о первом случае заражения новым коронавирусом на территории страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Около двух часов назад мы, к сожалению, узнали о первом заболевшем. Пациенту 29 лет, он прилетел со своей супругой из Ирана 28 февраля", - написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Пашинян отметил, что инфицированный сам пришел в госпиталь и сдал тест на наличие вируса, который показал положительный результат. По его словам, состояние больного оценивается как удовлетворительное.

"Что очень важно, результат теста на коронавирус у супруги [зараженного] отрицательный", - подчеркнул премьер. Он заверил, что все люди, имевшие контакт с пациентом, будут изолированы.

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