Число заразившихся коронавирусом в Армении достигло шести человек
Число заразившихся коронавирусом граждан Армении достигло шести, сообщил премьер Никол Пашинян, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Ранее в Минздраве заявили, что в Армении подтверждены четыре случая заболевания коронавирусом. Первый случай коронавирусной инфекции был обнаружен 1 марта, еще три – 11 марта.
"У нас подтверждены еще два случая коронавируса. Это муж и двоюродный брат заразившейся ранее женщины. Все трое - жители Эчмиадзина", - сказал премьер-министр в прямом эфире в Facebook.
По его словам, оба находились под контролем врачей, были изолированы. "Врачи обнаружили вирус в условиях карантина", - отметил премьер
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