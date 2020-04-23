Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 1523

Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 1523 человек, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 22 апреля, в стране было зафиксировано 1473 случая заражения. Таким образом, число новых зараженных за сутки выросло на 50.

Согласно новым данным, количество излечившихся составляет 659 человека. Лечение на данный момент получают 840. Умерли 24 человека.