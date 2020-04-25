Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 1677

Число зараженных коронавирусом в Армении выросло 1677, сообщает в субботу Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Отметим, что, по состоянию на 24 апреля, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Армении составляло 1596. Таким образом, за последние сутки число заразившихся возросло на 81 человека.

Число смертей от инфекции составляет 28 (+1 за последний день).