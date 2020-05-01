Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 2148
Число зараженных коронавирусом в Армении выросло до 2148, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 30 апреля, количество инфицированных в стране составляло 2066.
Так, за минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось на 82. Общее число жертв - 33.
На лечении находятся 1136 пациентов. Общее количество проведенных тестов составило 22177.
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