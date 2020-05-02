В Армении резко возросло количество случаев заражения коронавирусом

Число зараженных коронавирусной инфекцией в Армении выросло до 2273 человек, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 1 мая, количество инфицированных в стране составляло 2148 человек.

Так, за минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось на 125. Общее число жертв - 33. Число летальных исходов по другим причинам - 3.

На лечении находятся 1227 пациентов. Общее количество проведенных тестов составило 23142.