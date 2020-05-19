В Армении за сутки выявили 218 случаев заражения COVID-19

Количество граждан с выявленным коронавирусом в Армении, достигло 5041 человек. Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

За минувшие сутки число инфицированных возросло на 218 граждан.

Умерли от осложнений коронавируса 64 человека (на три больше, чем в предыдущий день). Число пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам - 25.