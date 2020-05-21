В Армении резко выросло количество случаев заражения коронавирусом
В Армении зарегистрировано 335 новых случаев заражения коронавирусом в течение суток. Об этом на заседании кабмина в четверг сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Накануне сообщалось о 5271 подтвержденных случаях. Таким образом общее количество на утро четверга составило 5606 человек.
"С коронавирусом наши дела плохи. Вчера зарегистрировано 335 новых случаев. Зарегистрировано 70 случаев смерти (всего)", - сказал Пашинян.
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