В Армении резко выросло количество случаев заражения коронавирусом

В Армении зарегистрировано 335 новых случаев заражения коронавирусом в течение суток. Об этом на заседании кабмина в четверг сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Накануне сообщалось о 5271 подтвержденных случаях. Таким образом общее количество на утро четверга составило 5606 человек.

"С коронавирусом наши дела плохи. Вчера зарегистрировано 335 новых случаев. Зарегистрировано 70 случаев смерти (всего)", - сказал Пашинян.