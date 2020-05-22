В Армении за сутки выявили 322 случая заражения COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 5 928. Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 21 мая, в стране было 5606 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 322 новых случая.

Умерли от осложнений коронавируса 74 человека (плюс 4 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам - 28 (плюс 1 за истекшие сутки).