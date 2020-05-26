Армения переживает вторую волну эпидемии коронавируса

Армения переживает вторую волну пандемии нового вида коронавируса, и эпидемиологическая ситуация в стране остается тяжелой. Об этом во вторник в ходе брифинга заявил премьер-министр Никол Пашинян, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ситуация с пандемией в стране довольно тяжелая, мы все сошлись во мнении, что в настоящий момент имеем дело со второй волной распространения коронавируса в стране", - отметил он.

В Армении за последние дни наблюдается высокий темп заражения новым видом коронавируса. Только за последние два дня были инфицированы более 700 граждан страны, есть порядка 10 летальных исходов.