В Армении за сутки зарегистрировано 482 новых случая заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 25 127, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 28 июня в стране было 24 645 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 482 новых случая COVID-19.

В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончались 433 (плюс 7 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам – 143 (плюс 4 за минувшие сутки).