В Армении за сутки зарегистрировано 535 новых случая заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 29 820, сообщает в среду Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что по состоянию на 7 июля в стране было 29 385 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 535 новых случаев заражения.

В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончался 521 человек (плюс 18 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 164 (нет новых случаев за минувшие сутки).