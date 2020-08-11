Армянское лобби отмывает грязные деньги в Ереване – правительство Турции

БАКУ /Trend/ - Армянское лобби отмывает грязные деньги в Ереване. Об этом сказали Trend во вторник в правительстве Турции.

Было отмечено, что армянское лобби в США и странах Европы ежемесячно под видом "гуманитарной помощи" отправляет в Ереван миллионы долларов якобы на реставрацию исторических памятников и восстановление экономики Армении.

«На грязные деньги армянского лобби в центре Еревана строятся здания, а большая часть денег направляется на вооружение, а также обучение армии Армении и незаконного режима на оккупированных азербайджанских территориях», - сказали в правительстве Турции.

Также было отмечено, что дестабилизация на Южном Кавказе в первую очередь в интересах армянского лобби, так как именно такая ситуация в регионе позволяет им отмывать грязные деньги.

"Власти Армении являются заложниками армянского лобби. Именно "благодаря" нему Армения полностью изолировала себя от региональных проектов», - сказали в правительстве Турции.

Как отметили в правительстве Турции, действуя в интересах армянского лобби, власти Армении фактически погубили население страны.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)