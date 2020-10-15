В Армении за сутки зарегистрировано 1371 новый случай заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 59 995, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 14 октября, таких случаев было 58 624. Таким образом, за сутки выявлено 1371 новых случаев заражения.
От осложнений коронавируса в Армении скончались 1046 человек (плюс 7 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 311 (новых случая за минувшие сутки зарегистрировано не было).
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