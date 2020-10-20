В Армении за сутки зарегистрировано 1234 новых случаев заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 66694, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 19 октября, таких случаев было 65460. Таким образом, за сутки выявлено 1234 новых случая заражения.
От осложнений коронавируса в Армении скончался 1101 человек (плюс 10 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 318 (плюс 2 за минувшие сутки).
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