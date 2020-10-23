В Армении за сутки зарегистрировано 2474 новых случая заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 73 310, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 22 октября, таких случаев было 70 836. Таким образом, за сутки выявлено 2474 новых случая заражения.
От осложнений коронавируса в Армении скончались 1145 человек (плюс 14 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 329 человек (плюс 2 за минувшие сутки).
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