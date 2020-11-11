В Армении за сутки коронавирусом заразились еще 1861 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 110687, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 10 ноября, таких случаев было 108687. Таким образом, за сутки выявлен 1861 новый случай заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 1609 человек (плюс 27 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 419 (плюс 7 за минувшие сутки).