Мобрезерв Армении был совершенно не подготовлен, солдаты не проходили огневую подготовку – бывший секретарь Совбеза

Мобрезерв Армении был совершенно не подготовлен, солдаты в мирное время не проходили огневую подготовку.

Как сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал бывший секретарь Совета безопасности, экс-командующий так называемой Армией обороны Карабаха Самвел Бабаян.

«И прежде чем возбудить уголовное дело против солдат за дезертирство, стоит их спросить, когда они последний раз проходили огневую подготовку», – сказал он.

Бабаян также заявил, что в ходе боевых действий военные, за редкими исключениями, практически не вступали в ближний бой, в основном работали артиллерия и беспилотники. О том, что война будет носить такой характер Бабаян, по его словам, предупреждал еще с 2013 года, указывая на закупку Азербайджаном тяжелого ударного вооружения и беспилотников, отмечая, что нужно принять адекватные меры. По словам экс-командующего, к нему тогда не прислушались.

(Редактор: Надир Насиров)