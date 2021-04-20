В Армении полиция задержала более 50 криминальных авторитетов

Более 50 криминальных авторитетов доставлены в разные отделения полиции в Армении, сообщает сайт криминальных новостей shamshyan.com.

Есть сведения, что полиция осуществила операцию "На криминальном прошлом будущего не построишь". В рамках этой операции в отделения полиции были доставлены авторитеты по прозвищам "Пндук", "Кахин", "Кацин","Кярту", "Тзбех", "Душеш", "Икибир" и т.д.

Причины задержания авторитетов неизвестны, полиция пока не сообщает об их задержании.