В Армении полиция задержала более 50 криминальных авторитетов
Более 50 криминальных авторитетов доставлены в разные отделения полиции в Армении, сообщает сайт криминальных новостей shamshyan.com.
Есть сведения, что полиция осуществила операцию "На криминальном прошлом будущего не построишь". В рамках этой операции в отделения полиции были доставлены авторитеты по прозвищам "Пндук", "Кахин", "Кацин","Кярту", "Тзбех", "Душеш", "Икибир" и т.д.
Причины задержания авторитетов неизвестны, полиция пока не сообщает об их задержании.
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