Ни один трезвомыслящий человек не будет инвестировать в Армению – Кочарян
БАКУ/Trend/ - Ни один инвестор, трезвомыслящий человек не инвестирует, и не будет инвестировать в Армению.
Как сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал второй президент Армении Роберт Кочарян.
«Разрушили банковскую систему, начали преследовать, угрожать бизнесменам. Только одного предложения достаточно, чтобы поставить крест на инвестициях. Когда премьер-министр говорит, что к каждому бизнесмену будет прикреплен сотрудник СНБ, это значит – понимание психологии инвестора на нулевом уровне. Такую глупость даже сложно придумать», - сказал он.
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