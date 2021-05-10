Разоблачен еще один фейк армян (ФОТО)

БАКУ/Trend/- Разоблачена еще одна фейковая новость, распространенная армянскими СМИ.

Так, стало известно, что армянские СМИ распространили фейковую новость о якобы использовании Азербайджаном армянских надгробий для строительства дорог, в то время как эти надгробья были сняты в Смоленске.

Trend представляет фотофакт.