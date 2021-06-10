Freedom House обеспокоена ненавистнической риторикой армянских политиков

БАКУ /Trend/ - Международная правозащитная организация Freedom House обеспокоена тревожной вспышкой агрессивной и ненавистнической риторики, используемой армянскими политиками в предвыборный период.

Об этом говорится в сообщении Freedom House в ответ на заявление уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Армении об агрессивной риторике некоторых кандидатов на пост премьер-министра в период предвыборной гонки.

В сообщении отмечается, что эта риторика способствует деструктивной поляризации и разжиганию ненависти в обществе по мере того, как Армения восстанавливается после войны и готовится к парламентским выборам.

«Призываем воздержаться от подобной риторики и придерживаться демократических норм поведения на протяжении всего периода выборов», - говорится в сообщении.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Константин Шапиро)