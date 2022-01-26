Никол Пашинян заразился коронавирусом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.
"Премьер-министр Никол Пашинян сдал тест на коронавирус, результат которого был положительным. Премьер в установленном порядке самоизолировался, болезнь протекает без симптомов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что глава правительства будет работать на "удаленке".
Отметим, в июне 2020 года Пашинян также был заражен COVID-19.
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