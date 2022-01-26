Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.

"Премьер-министр Никол Пашинян сдал тест на коронавирус, результат которого был положительным. Премьер в установленном порядке самоизолировался, болезнь протекает без симптомов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава правительства будет работать на "удаленке".

Отметим, в июне 2020 года Пашинян также был заражен COVID-19.