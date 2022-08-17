Россия направила Армении ноту

БАКУ/Trend/ - Посольство России в Армении в среду направило ноту в МИД республики из-за вбросов с ложными обвинениями в адрес структур РФ в причастности к взрыву на ереванском оптовом рынке "Сурмалу", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщила пресс-служба российского диппредставительства.

"Возмущены муссируемыми в местном информационном пространстве циничными вбросами, содержащими кощунственные и ложные обвинения в адрес российских структур в причастности к произошедшей 14 августа с. г. на территории торгового центра "Сурмалу" трагедии. Соответствующая нота направлена посольством в Министерство иностранных дел Республики Армения", - отмечается в заявлении.