Очередной митинг с требованием отставки Пашиняна прошел в Ереване

Лидер оппозиционного "Движения независимости" Эдгар Казарян, митинг которого прошел на Площади Республики в Ереване, считает, что Национальное собрание должно выразить вотум недоверия действующему премьер-министру Николу Пашиняну, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Борьба с Пашиняном должна вестись в Национальном собрании, а парламент должен выразить недоверие премьер-министру. И это должно произойти в ближайшие несколько дней, медлить нельзя", - сказал Казарян.

Он отметил, что следующий митинг будет созван, когда в парламенте будет обсуждаться вопрос об избрании нового премьера. "Я позову вас на следующий митинг только во дворе Национального собрания, только в тот день, когда будет обсуждаться вопрос об избрании нового премьер-министра. А теперь будем ждать действий депутатов и их решений", - отметил в своем выступлении Казарян.

Он попросил у своих последователей разрешения встретиться со всеми армянскими политиками, представителями неправительственных организаций и гражданами, чтобы потребовать от них решения ускорить процессы и выдвинуть кандидата в премьеры. В случае отсутствия такого кандидата, Казарян предложил выдвинуть его кандидатуру.