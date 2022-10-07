Удар в спину России кривым армянским ножом не пойдет на пользу Еревану – Сергей Марков

БАКУ /Trend/ - Удар в спину России кривым армянским ножом не пойдет на пользу Еревану.

Об этом сказал Trend в пятницу директор Института политических исследований Сергей Марков, комментируя согласие Еревана на размещения совместной миссии ЕС и Франции на территории Армении.

«Предложение разместить миссию Евросоюза на территории Армении и Азербайджана было мягко и дипломатично отклонено Азербайджаном. Предложено разместить ее только на территории Армении, Азербайджан будет сотрудничать с этой миссией только по мере необходимости. Что касается размещения совместной миссии ЕС и Франции на территории Армении, в России это поведение Пашиняна рассматривается как предательство, поскольку он приглашает военных и разведчиков Франции и других стран НАТО на территорию Армении – члена ОДКБ. Не уверен, что этот удар в спину России кривым армянским ножом пойдет на пользу Армении. Думаю, что это может привести к резкому охлаждению отношений между Россией и Арменией", - сказал он.

Как отметил политолог, Азербайджан пытается использовать любые дипломатические возможности для мирного разрешения противоречий с Арменией, для подписания мирного договора, в рамках которого Армения полностью признала бы, что Азербайджан един в своих границах, включая Карабах.

«Именно мирным путем руководство Азербайджана хочет максимально продвинуться вперед, добиться полного вывода всех армянских вооруженных формирований и полного восстановления государственности Азербайджана на всей территории Карабаха», - сказал он.