У Армении нет четкой официальной позиции - Захарова о метаниях Еревана

БАКУ/Trend/ - У Армении нет четкой официальной позиции по вопросу того, как именно они приняли Алма-Атинскую декларацию.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.

«Сергей Лавров на пресс-конференции все акценты расставил. Тут больше нечего сказать. Необходимо понять официальную, единую позицию по этому вопросу государства и дальше по тем нюансам мы сможем публично вести дискуссии. К тому, о чем говорил Сергей Лавров я не знаю что добавить без соответствующей позиции, которая была бы официально оформлена в Ереване публично, как единая позиция. Мы за последнее время видели много трактовок, нюансировок, много различных прочтений каких-то вещей. Хочется базово понять позицию официального Еревана по этим аспектам», - сказала она.

Отметим, что ранее, глава МИД России Сергей Лавров сказал, что одобрение армянской стороной на четырехсторонней встрече в Праге Алма-Атинской декларации без оговорок решает вопрос статуса Карабаха.

«Алматинская декларация гласит, что все союзные республики подтверждают нерушимость границ, в тех границах, которые существовали между республиками СССР, иными словами в то время Нагорно-Карабахская Автономная область была однозначно частью Азербайджанской ССР и когда это было одобрено и Азербайджаном и Арменией и Францией и господином Мишелем без каких-либо оговорок, это решает вопрос, как подходить к статусу Карабаха», - сказал глава МИД России.