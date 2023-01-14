Пощечина армянам от главы парламента Франции прямо в Ереване - "Франция не признает Карабах"

БАКУ/Trend/ - Спикер Национального Собрания Франции Яэль Брон-Пиве дала щелчок по носу армян, сказав, что Париж не признает независимость Карабаха.

"Франция не признает независимость Карабаха, и это соответствует международному праву, которому мы подчиняемся", - сказала спикер.

Причем об этом она заявила прямо им в лицо в самом же Ереване, выступая на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Аленом Симоняном.

Яэль Брон-Пиве подчеркнула, что Франция надеется на восстановление мирного диалога между Азербайджаном и Арменией.

"Сегодня мы считаем, что важнее всего мирное урегулирование и восстановление мирного диалога. Все наши усилия направлены на это. Сегодня считаем, что идти другими путями не к месту, поскольку путь мирного урегулирования и диалога полностью не исчерпан, пока не все испробовано. Наша энергия на 100% направлена на это урегулирование", - отметила спикер.