Армения сделала выбор в пользу Евросоюза - МИД РФ

БАКУ/Trend/ - РФ фиксирует, что в Ереване, не доведя до логического конца работу по направлению миссии ОДКБ, предпочли сделать выбор в пользу ЕС. Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"Не видим никакой «добавленной стоимости» от пригляда «экспертов» ЕС за событиями в районе армяно-азербайджанской границы. Если бы в Брюсселе были искренне заинтересованы в мире на Южном Кавказе, то согласовали бы с Азербайджаном условия работы своей миссии. Появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза, который переродился в придаток США и НАТО и проводит на пространстве СНГ конфронтационную политику, способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия", - говорится в заявлении.

В МИД России отметили, что попытки Евросоюза любой ценой закрепиться в Армении, потеснить посреднические усилия России способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев в их устремлениях возвращения к мирному развитию региона.

"Фиксируем, что в Ереване, не доведя до логического конца работу по направлению миссии ОДКБ, предпочли сделать выбор в пользу ЕС", - говорится в заявлении.

Отметим, что Европейский союз принял решение об отправке на армяно-азербайджанскую границу очередной миссии.

В решении говорится, что целью миссии является содействие стабильности в приграничных районах Армении, налаживание сотрудничества на местах и обеспечение условий, способствующих усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном при поддержке ЕС.

Напомним, что 17 октября 2022 года Совет министров иностранных дел ЕС на своем заседании принял решение направить около 40 экспертов-наблюдателей ЕС на границу с Азербайджаном для мониторинга, анализа и представления докладов о ситуации в регионе Южного Кавказа. 19 декабря 2022 года мандат мониторинговой миссии ЕС в Армении был завершен.