Бывший генсек НАТО становится армянским лоббистом - анализ Euronews

БАКУ /Trend/ - Визит бывшего генерального секретаря НАТО Фога Расмуссена в Армению, которая является членом российского военного альянса ОДКБ, и, более того, председателем этой организации, вызывает определенные вопросы.

Об этом в своей статье для Euronews пишет член Национального комитета Республиканской партии США, политический эксперт Саул Анузис, передает Trend.

"Расмуссен не упоминал об этом ни в одном из своих интервью, твитов или статей в СМИ, хотя обязан был это сделать, тем более, когда информация о его "деловых" отношениях с военным союзником России находится в реестре лоббистов ЕС", - говорится в статье.

Фог Расмуссен, которому платит правительство Армении, выдвинул обвинения в том, что Азербайджан якобы "заблокировал" дорогу Лачин-Ханкенди, что, по его словам, привело к так называемой "гуманитарной катастрофе". Более того, по завершении своего визита Расмуссен опубликовал статью о якобы "угрозах" Азербайджана Армении, и заявил, что ЕС "должен предотвратить еще одну войну на Южном Кавказе".

"За последние два года все изменилось, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, и это только вопрос времени, когда этот вопрос будет разрешен окончательно, и в пользу международного права. Мир и экономическое сотрудничество с Азербайджаном - это, в конечном счете, единственный жизнеспособный путь к лучшей жизни для граждан Армении", - пишет Саул Анузис в своей статье.

Как заключил автор, реальность такова, что, нравится это Армении или нет, страна должна осознать, что единственным настоящим союзником, которого она может обрести в регионе, является Азербайджан.