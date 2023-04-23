«Хитрый» план Пашиняна: что скрывается за позитивными сигналами из Еревана?

БАКУ /Trend/ - Заявления, которые сделал несколько дней назад Никол Пашинян, буквально взорвали армянское общество. Напомню, армянский премьер публично и официально заявил, что Ереван рассчитывает на взаимное признание территориальной целостности с Азербайджаном в границах 1991 года - то есть согласно административному делению СССР на тот период.

Разумеется, это подразумевает признание Арменией территории бывшей НКАО как неотъемлемой части нашей страны - и этот факт Пашинян не стал отрицать.

Слова армянского премьера вызвали большую шумиху в Армении. Оппозиция принялась обвинять Пашиняна в предательстве «национальных интересов», примерно то же самое, только щедро разбавленное нецензурными эпитетами, транслировалось в социальных сетях.

Между тем, в словах Пашиняна была сделана - а точнее, не сделана - одна намеренная оговорка, которая дает понять, что сказанное им - не констатация исторической правды и новых региональных реалий, а часть игры, которую он собирается вести. Пашинян готов официально признать территориальную целостность Азербайджана и подписаться под любым документом, где будет это прописано - но с условием фиксации площади Армении. Пашинян десятки раз, как мантру, повторял площадь Армении - 29.8 тыс. квадратных километров, и тут тоже содержался намек на затеянную им игру.

Зафиксировав территориальную целостность Армении в той самой площади, Пашинян надеется «закрыть» проект Зангезурского коридора. Вот почему он так активно говорит о готовности взаимно признать территориальную целостность.

Армянский премьер надеется, что таким образом он сможет окончательно «победить» в прениях вокруг Зангезурского коридора. Расчет прост: если Баку подписывает соглашение, в котором признает территориальную целостность Армении на площади в те самые 29.8 тыс. квадратных километров, то любые переговоры по Зангезурскому коридору Армения будет срывать, ссылаясь на это самое мирное соглашение! Мол, вот, Азербайджан признал нашу территорию нашей - и участок, по которому проходит Зангезурский коридор, тоже. Значит, «разговоры о его особом статусе бессмысленны».

Разумеется, наивный армянский премьер полагает, что на возражения из Баку про Лачинский коридор Ереван будет ссылаться на Трехстороннее заявление, а там может и Россия чем-то поможет (надежда на старших - визитная карточка беззубой армянской внешней политики).

Наверное, Пашиняну его план кажется если не гениальным, то очень выдающимся. И все бы ничего, если бы не одно «но»: Армения ровным счетом ничего не сможет противопоставить Азербайджану в ответ на установку КПП на въезде в Лачинский коридор.

Причем Азербайджан сможет переиграть Пашиняна его же собственными картами. Воваевич, ты подписался под признанием территории Армении на площади 29.8 тыс. квадратных километров? Молодец! А под площадью Азербайджана в 86.6 тысяч тоже твоя подпись стоит? Ну, вот и все.

Признание территориальной целостности Азербайджана в границах 1991 года похоронит армянскую тактику, рассчитанную на какой-то эксклюзивный статус Лачинского коридора без привязки его к Зангезурскому. Мирный договор между двумя странами сделает неактуальными все трехсторонние заявления - ссылаться на них больше не получится.

А если Пашинян действительно готов признать территориальную целостность Азербайджана, то ему неизбежно придется подписываться под признанием юрисдикции Азербайджана и над Лачинской дорогой без указания ее особого статуса.

И это означает, что когда Баку будет устанавливать на въезде на этой дороге КПП, то все возражения Еревана будут перечеркнуты самим Пашиняном. А вчерашняя провокация в Шушинском районе, когда на заложенной армянами мине подорвались наши военные, делает установку такого КПП делом времени.