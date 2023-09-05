Москва запросила у Армении разъяснения

БАКУ/Trend/ - Москва уже запросила у армянской стороны разъяснения относительно направления правительством Армении Римского статута на ратификацию в парламент.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

«Россия определится с дальнейшими шагами исходя из содержания ответа Еревана», - добавила она.

Отметим, что Кабинет министров Армении направил Римский статут Международного уголовного суда в парламент на ратификацию. Если Римский статут будет ратифицирован парламентом Армении, выполнение решений Международного суда станет обязательным для правительства Армении.