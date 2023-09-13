Не надо возлагать ответственность за решения, принимаемые в Ереване, на Россию – Захарова

БАКУ/Trend/ - Не надо возлагать вину и ответственность за решения, принимаемые в Ереване, на Россию.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала в ходе брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

«Это может привести к катастрофическим последствиям, что опасно для Армении. А резкая реакция Москвы на высказывания Еревана о России вызвана тем, что в их основе лежала неправда, неточность или попытка подменить факты», - добавила она.

Отметим, что Пашинян ранее сказал, что Россия, "предпринимая или не предпринимая какие-либо действия на Южном Кавказе, отдаляется от региона Южного Кавказа".

"Есть процессы, которые приводят к мысли, что однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет", - утвердил он.

Более того, Пашинян отметил, что переговорная активность России в рамках армяно-азербайджанского процесса «снизилась в связи с событиями в Украине».