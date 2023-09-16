Армения нанесла удар в спину России - Игорь Коротченко

БАКУ /Trend/ - Провластная армянская блогосфера, курируемая соответствующими подразделениями администрации Н. Пашиняна, получила команду начать масштабную информационную кампанию по дискредитации РФ и российского политического руководства.

Как сообщает в субботу Trend, об этом в своем телеграм-канале написал российский эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

"В качестве хедлайнера в эфир был выпущен раскрученный пропашиняновский блогер Роман Багдасарян, выступивший с абсолютно хамскими и недопустимыми в любом цивилизованном обществе оскорбительными заявлениями в адрес первых лиц России. Тезисы выступления Багдасаряна полностью коррелируются с недавними антироссийскими заявлениями, публично сделанными премьер-министром Армении Николом Пашиняном и его «правой рукой», спикером парламента Аленом Симоняном. Причем Багдасарян - копируя и «творчески развивая» тезисы Симоняна - особо обрушился на официального спикера МИД РФ, допустив использование ненормативной лексики", - написал он.

Эксперт подчеркивает, что вся эта отвратительная и циничная информационная кампания официального Еревана происходит - что весьма примечательно - на фоне стартовавших армяно-американских военных учений Eagle Partner 2023 и активной антироссийской подрывной работы разведывательно-наблюдательной миссии Евросоюза, окопавшейся в Армении.

"Одновременно армянские военнослужащие и боевики армянских НВФ в Карабахе практически ежедневно устраивают вооруженные провокации с целью обострить ситуацию. Отмечаются также прямые провокационные действия армянских сепаратистов в Карабахе против российских миротворцев, их транспортных средств, бронетехники и пунктов дислокации РМК. Нельзя исключать, что на фоне углубляющегося политического кризиса между Москвой и Ереваном, со стороны сепаратистов может последовать широкомасштабная вооруженная провокация против РМК - с целью спровоцировать боестолкновения между российскими и азербайджанскими военнослужащими, чтобы потребовать ввода в регион «голубых касок» (вооруженного контингента) ЕС с международным (читай - западным) мандатом", - написал он.

Как отмечает Коротченко, особо следует подчеркнуть, что удар в спину России возглавляемая Пашиняном Армения нанесла в момент, когда все усилия Кремля сосредоточены на решении задач специальной военной операции и преодолении широкомасштабных западных санкций путем запуска транспортного коридора «Север - Юг».