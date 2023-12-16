Армения превращается для Москвы в тяжелую бессмысленную обузу - «Независимая газета»

БАКУ /Trend/ - Армения превращается для Москвы в тяжелую бессмысленную обузу.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в статье, опубликованной в «Независимой газете».

В статье подчеркивается, что Армения слишком высоко ценила "собственную историю и культуру (хотя какое отношение античная история имеет к сегодняшней геополитике?)". Ереван слишком сильно верил в свои отношения с великими державами и во влияние своей диаспоры в великих державах. В Армении сложилось общество потребления, что автоматически привело к резкому ослаблению оборонного сознания.

Автор отмечает, что даже Победа Азербайджана во Второй Карабахской войне все-таки не создавала впечатления, что окончательный крах сепаратистского образования в Карабахе "будет таким быстрым и полным (хотя общий исход конфликта был очевиден)".

Касательно факторов, которые привели Армению в такое состояние, в материале отмечается низкий демографический, политический, экономический, научно-технологический и военный потенциал Армении. Геополитическое положение Армении, по словам автора, также не удовлетворительное.

«Армения в начале постсоветской истории сделала ставку на Россию. И этот выбор долгое время был верным. К сожалению, Москва на армянском направлении работала по неизменному шаблону отечественной внешней политики, который заключается во взаимодействии исключительно с действующей властью. Которая в ответ неизменно клялась России в любви и дружбе», - говорится в статье.

Как отмечается, по мере оттеснения так называемого «карабахского клана» от власти все большую свободу действий в Армении получали различные западные, в первую очередь американские структуры.

«Они действовали по своим шаблонам, которые, к сожалению, оказались гораздо более эффективны, чем шаблоны Москвы. Антироссийские демонстрации в Ереване постепенно стали нормой. А потом в результате фактического переворота у власти оказался Никол Пашинян. Формально на полный разрыв с Москвой он, в отличие от Тбилиси и Киева, не пошел. Но фактически все стало ясно сразу», - пишет автор.

Автор данной статьи отмечает, что армянские собеседники в последнее время сообщили массу поразительных вещей.

«Что войну 2020 года Армения проиграла потому, что воевала российским оружием по российским методикам. Что Армения заплатила России много денег за новое оружие, а Россия это оружие ей не дала. Что Запад не продает Армении современное оружие, потому что та состоит в ОДКБ. Из всего приведенного здесь концентрированного сюрреализма комментариев, пожалуй, заслуживают только моменты, связанные с оружием. Про то, что Армения заплатила за оружие, а Россия его не отдала, армянские официальные лица (включая с недавних пор и Пашиняна) говорят уже давно. Но не приводятся данные ни о заплаченных суммах, ни о типах и количестве закупленного оружия и сроках его поставки – вообще никакой конкретики. Поэтому верить данным заявлениям как-то сложно. При этом, оказывается, у Еревана есть деньги на западное оружие (оно практически всегда гораздо дороже российского)! Интересно, что Казахстану членство в ОДКБ почему-то не мешает его закупать в довольно заметных количествах. И сегодня натовская Франция уже начала продавать Армении оружие, не страдая от ее нахождения в ОДКБ», - говорится в материале.

Как отмечается в статье, нынешняя антироссийская Армения превращается для Москвы в тяжелую бессмысленную обузу.

«После этого она станет абсолютно не интересна вообще никому», - пишет автор.