РФ всегда готова содействовать в делимитации армяно-азербайджанской границы – Захарова

БАКУ/Trend/ - РФ всегда готова содействовать в делимитации армяно-азербайджанской границы.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

«Все территориальные споры и взаимные претензии между Баку и Ереваном должны быть урегулированы политико-дипломатическими методами», - добавила она.

По ее словам, необходимые механизмы для установления устойчивого мира и процветания в регионе есть.

«Это в первую очередь - комплекс трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана. РФ всегда готова содействовать в поиске решений, в том числе и в делимитации армяно-азербайджанской границы», - сказала Захарова.

Напомним, что 7 марта на условной границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и заместителя премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна состоялось седьмое заседание Государственной комиссии по делимитации Государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по делимитации Государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

Стороны провели обмен мнениями по вопросам делимитации и приступили к согласованию проекта Положения о совместной деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, а также обсудили проекты соответствующих инструкций по порядку проведения делимитационных работ.