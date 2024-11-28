В Армении выдвинуты новые обвинения против Роберта Кочаряна

БАКУ /Trend/ - Генпрокуратура Армении выдвинула новые обвинения против экс-президента Роберта Кочаряна и бывшего начальника Ереванского гарнизона Юрия Хачатурова.

Об этом сообщают армянские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, Кочаряна и Хачатурова обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекшем по неосторожности тяжкие последствия.

Отмечается, что уголовное дело касается событий 1 марта 2008 года, когда в Ереване произошло столкновение между силами безопасности и оппозицией. В результате погибли 10 человек, сотни получили ранения.

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