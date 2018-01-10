Международные валютные резервы Грузии в 2017 выросли на 10,3%

Международные валютные резервы Грузии в 2017 году увеличились на 10,3%, или на $282,8 млн - до $3 млрд 39,3 млн, сообщает Грузия Online со ссылкой на Национальный банк Грузии.



Международные валютные резервы Грузии составляют 20,3% ожидаемого по итогам 2017 года ВВП ($15 млрд 6,2 млн).



В четвертом квартале валютные резервы страны возросли на 0,5%, в том числе в декабре - на 1,3%.



Резервы в иностранной валюте на конец 2017 года составляли $2 млрд 832,9 млн (рост на 10,5%), специальные права заимствования (SDR) - $206,4 млн (рост на 6,6%).



Согласно "Основным экономическим и финансовым индикаторам Грузии", международные валютные резервы страны к концу 2018 года планируются в объеме $3 млрд 395,9 млн, или 20,9% прогнозируемого ВВП ($16 млрд 230,3 млн).

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