Дания выделит Грузии 27 млн евро на развитие демократии и экономики

24 февраля 2018 09:31 (UTC+04:00)

Дания выделит Грузии 27 миллионов евро в рамках программы соседства (Danish Neighbourhood Programme — DANEP). Об этом стало известно по итогам встречи в Тбилиси премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и главы МИД Дании Андерса Самуэльсена, передает Новости-Грузия.

Программа правительства Дании рассчитана на 2017-2021 годы и подразумевает оказание помощи Грузии по двум основным направлениям: содействие укреплению демократии и прав человека, поддержка устойчивого и инклюзивного экономического развития.

В ходе встречи с Квирикашвили, Самуэльсен отметил, что Грузия является важным партнером Дании. «Проведенные вами реформы и успех, которого вы достигли, впечатляют», — приводит слова министр иностранных дел Датского королевства пресс-служба правительства Грузии.

Квирикашвили поблагодарил главу внешнеполитического ведомства Дании за поддержку Грузии и помощь в осуществлении повестки дня на пути евроатлантической интеграции.

Внимание сторон было акцентировано на еще большем углублении торгово-экономических отношений государств, инвестиционной среде Грузии и ее позициях в международных рейтингах.

Глава МИД Дании положительно оценил усилия правительства Грузии для мирного урегулирования конфликта. Он выразил твердую поддержку территориальной целостности страны. Квирикашвили, в свою очередь, поблагодарил датскую сторону за вклад в работу Миссии наблюдателей ЕС (МНЕС).

В рамках своего первого официального визита в Грузию, Самуэльсен так же встретился со своим грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе и президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.

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