Грузинское вино представили на ярмарке в Копенгагене

26 апреля 2018 10:38 (UTC+04:00)

Представители Национального агентства вина и четырех грузинских винных компании приняли участие в винной ярмарке в Копенгагене Copenhagen Wine Fair. Об этом сообщает Новости-Грузия со ссылкой на МИД Грузии.

На копенгагенской ярмарке был обустроен стенд Национального агентства вина Грузии. Выставку открыл чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Дании Гиги Гигиадзе.

Представитель академии вина Дании Томас Илкиер провел для импортеров датского вина семинар, на котором особое внимание уделил истории грузинского вина и технологии его изготовления.

Экспозиция «Грузия – колыбель виноделия» состоялась в прошлом году во Франции, в Центре винной цивилизации „Cité des Civilisations Du Vin“ в городе Бордо. За четыре месяца грузинскую выставку в Бордо посетили десятки тысяч визитеров, которые получили возможность продегустировать выставленные сорта грузинских вин и узнать об истории виноделия в Грузии, которая насчитывает восемь тысяч лет.

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