ЕИБ планирует финансировать производство электроавтобусов в Грузии

1 мая 2018 14:50 (UTC+04:00)

Европейский инвестиционный банк (EIB) планирует финансировать производство электроавтобусов в Грузии. Об этом журналистам заявил вице-президент EIB Вазил Худак, передает Новости-Грузия.

«Модернизация общественного транспорта, замена так называемых «маршруток» на более современный транспорт, в том числе и электроавтобусы, не означает только импорт автобусов, но и их производство в Грузии», — отметил Худак.

В Европейском инвестиционном банке полагают, что произведенные в Грузии автобусы можно будет экспортировать, в том числе в соседние страны.

Для содействия развитию общественного транспорта в Грузии в целом, банк планирует выделить около 100 миллионов евро.

«Большая часть суммы пойдет на модернизацию метро, в том числе – на новые вагоны и оснащение метро», — сообщил Худак.

Вице-премьер инвестиционного банка сообщил, что уже провел переговоры с премьер-министром, министрами экономики и финансов. «Они согласны с тем, что подобные эксперименты можно использовать и в других городах, в том числе и в Кутаиси», — отметил Худак.

По его словам, вопрос улучшения общественного транспорта активно обсуждается с мэром Тбилиси Кахой Каладзе.

«У нас есть очень интересные проекты с новым руководством Тбилиси, Кахой Каладзе. Мы верим, что замена маршруток автобусами – хороший и инновационный путь. Это чистый транспорт», — сказал Худак.

Кроме того, Европейский инвестиционный банк планирует поддержать проекты реабилитации Старого Тбилиси и повышения энергоэффективности.

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Azernews Newspaper
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