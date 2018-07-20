Банки Грузии снизили ставки на депозиты в национальной валюте

20 июля 2018 16:07 (UTC+04:00)

Банки Грузии снизили процентные ставки на депозиты в национальной валюте, сообщает Бизнес Грузия.

В частности, процент на самый популярный и выгодный тип депозита – срочный 1-годичный вклад, снизился с 10,5% до 10,4%.

При этом в остальных сегментах движение наблюдается в различные стороны – процент на срочные 3-месячные депозиты сократился с 7, 8 до 7, 6%, а на 3-6- месячные наоборот, вырос с 8, 4 до 8, 5%.

Тенденция снижения процентов на вклады в лари наблюдается с января 2018 года. Совсем недавно, в июне процент на вклады сроком более год снизился с 11, 4 до 11, 3%.

По данным Национального банка, в Грузии в депозитах хранится 2, 6 млрд. лари.

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