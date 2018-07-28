В Израиле появится грузинская библиотека

28 июля 2018 13:29 (UTC+04:00)

Грузинская библиотека в ближайшее время появится в Израиле. Об этом сообщили в Национальной парламентской библиотеке Грузии, передает Новости-Грузия.

О планах израильских властей в Тбилиси рассказала глава аппарата Кнессета Ярдена Миллер-Горовиц. Свое заявление она сделала во время посещения парламентской библиотеки. Как известно, в конце 2017 года там открылся уголок еврейской книги.

«Важно то, что госпожа Ярдена выразила полную поддержку проекту открытия нашей библиотеки в Израиле», — сказал директор Национальной парламентской библиотеки Георгий Кекелидзе.

Кроме того, главу аппарата Кнессета включили в число друзей Национальной библиотеки Грузии.

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