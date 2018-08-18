Судно с грузинскими моряками пропало у берегов Африки

18 августа 2018 12:41 (UTC+04:00)

Плавающий под флагом Панамы корабль Pantelena IMO 9321469, на борту которого находятся 17 грузинских моряков, третий день не выходит на связь, говорится в заявлении министерства иностранных дел, передает Sputnik Грузия.

"14 августа оборвалась связь на корабле Pantelena IMO 9321469, плавающем под флагом Панамы, который осуществлял транспортировку нефти и на борту которого находятся 17 грузинских моряков. Последний контакт был зафиксирован у западного побережья Африки в Гвинейском заливе. Судовладелец - греческая компания Lotus Shipping ведет поисковые работы", - говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что МИД Грузии вместе с Агентством морского транспорта работают в координации с судовладельцем для того, чтобы разобраться в ситуации.

"Мы также активно работаем с организацией панамского флага. В дело подключены как военно-морские силы региона, так и морской центр Великобритании (UKMTO)", - отмечено в заявлении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Глава МИД Грузии представит в парламенте дорожную карту интеграции в ЕС
Грузия 15 мая 14:43
Михаил Джанелидзе: Азербайджан играет важную роль в организации регионального сотрудничества
Политика 15 марта 13:31
В МИД Грузии примут аккредитованных в стране послов-нерезидентов
Грузия 12 декабря 2017 11:01
МИД Грузии сделало заявление по вопросу о признании Иерусалима столицей Израиля
Грузия 8 декабря 2017 12:08
Грузия не признает "референдум" в Нагорном Карабахе - МИД
Нагорно-карабахский конфликт 20 февраля 2017 20:26
Глава МИД Грузии прибывает в Азербайджан
Политика 5 марта 2016 12:11
Лента новостей
Володин пригласил главу МИД Турции посетить Госдуму
Турция 13:42
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 13-17 августа
Энергетика 13:30
Кыргызстан и Казахстан вновь заявляют о намерении довести взаимный товарооборот до $1 млрд
Кыргызстан 13:29
На юге Азербайджана произошло землетрясение
Происшествия 13:29
В Азербайджане завтра возможны осадки
Общество 13:28
Упрощение визовых процедур увеличило турпоток из ОАЭ в Азербайджан
Туризм 13:25
Россия и Германия намерены провести заседание по сотрудничеству в декабре
Россия 13:13
Иранский эсминец оборудовали артиллерийским комплексом своего производства
Иран 13:05
В Азербайджане сократилось число пар, вступающих в брак до 18 лет
Общество 13:01