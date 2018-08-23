В Тбилиси ожидают визит Ангелы Меркель

23 августа 2018 13:25 (UTC+04:00)

В грузинской столице ожидают первого официального визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Грузию, передает Sputnik Грузия.

Самолет главы правительства Германии приземлится в Тбилисском международном аэропорту им. Шота Руставели примерно в 15:30 по местному времени. В аэропорту гостью встретят глава МИД Грузии Давид Залкалиани и посол Грузии в Германии Элгуджа Хокришвили.

"Именно благодаря поддержке немецкого государства и госпожи Меркель мы достигли безвизового режима с Шенгенской зоной, подписали Соглашение об Ассоциации, которое успешно выполняется. Поэтому этот визит еще раз доказывает, что наш народ и избранная им власть являются успешными на европейском пути", - сказала министр юстиции Грузии Тея Цулукиани в эфире Rustavi2.

Из Тбилисского аэропорта Маркель отправится на встречу с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе. Официальная церемония приветствия состоится во дворе здания администрации правительства.

После этого стороны удалятся на переговоры. По итогам переговоров Меркель и Бахтадзе сделают совместные заявления для прессы, после чего глава немецкого правительства отправится на встречу с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.

В первый день визита Меркель также возложит цветы к мемориалу героев, погибших за территориальную целостность страны.

На следующий день канцлер Германии проведет встречу с представителями грузинских оппозиционных партий. После запланирована встреча со студентами Тбилисского государственного университета им. Иване Джавахишвили, а также с представителями Миссии наблюдателей Европейского Союза (МНЕС).

Глава немецкого правительства со своим грузинским коллегой также встретится с участниками многонациональных военных учений "Достойный партнер 2018" (Noble Partner 2018).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Зачем Меркель едет в Баку?
Энергетика 13:01
Представители швейцарской компании SGS примут участие в международной конференции в Тбилиси
Грузия 21 августа 20:04
ДТП в Грузии с участием армян - задержанных пока нет
Грузия 20 августа 19:48
Строительная компания из Грузии откроет новые представительства в России
Грузия 20 августа 15:45
Товарооборот между Азербайджаном и Грузией вырос почти на 50%
Бизнес 20 августа 15:44
Путин рассказал Меркель о стратегии в вопросе помощи сирийским беженцам
Россия 20 августа 15:36
Лента новостей
Глава МВД Италии намерен ужесточить политику в отношении мигрантов
Европа 14:17
В Турции возросло число туристов из Азербайджана
Туризм 14:15
Число погибших при нападении неизвестного под Парижем возросло до двух (Обновлено)
Европа 14:13
AzerGold закупает программное обеспечение
Тендеры 14:08
Каспийская Конвенция увеличит экономическую активность региона - эксперт
Точка зрения 14:05
На востоке Индии прогремел взрыв в офисе оппозиционной партии
Другие страны 13:55
Азербайджанская нефть 22 августа выросла в цене
Энергетика 13:18
Зачем Меркель едет в Баку?
Энергетика 13:01
Полиция проводит спецоперацию в пригороде Парижа
Европа 12:48