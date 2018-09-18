Замгенсека НАТО Гетемюллер посетит Грузию

18 сентября 2018 06:20 (UTC+04:00)

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер 21 сентября прибудет с визитом в Грузию, передаёт РИА Новости сообщает грузинский Первый канал со ссылкой на свои источники.

"Запланированы встречи заместителя генсека альянса с представителями властей Грузии. Впервые Роуз Гетемюллер находилась в Грузии в мае 2017 года", — говорится в сообщении канала, опубликованном на его сайте.

По данным телекомпании, Гетемюллер в Грузии проведет встречи с представителями властей страны. Остальные детали визита пока не известны.

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