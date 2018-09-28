Премьер Грузии заявил о поддержке со стороны США в вопросе вступления в ЕС и НАТО

28 сентября 2018 10:30 (UTC+04:00)

Грузия пользуется максимальной поддержкой со стороны США в вопросах осуществления реформ, а также интеграции страны в НАТО и Евросоюз. Об этом заявил в Нью-Йорке премьер-министр Мамука Бахтадзе, слова которого приводит пресс-служба правительства страны, передает в пятницу ТАСС.

По словам Бахтадзе, "со стороны Белого дома, Госдепартамента, законодательного органа (Конгресса) и экспертного сообщества США у Грузии есть полная, максимальная поддержка в вопросе проведения реформ и в желании страны стать членом НАТО и Евросоюза". Он назвал Вашингтон "стратегическим партнером Грузии", отметив, что Тбилиси пользуется поддержкой "на всех уровнях" в Соединенных Штатах.

"У нас есть конкретное видение того, как сделать отношения двух стран еще более крепкими, это касается и двух основных направлений сотрудничества - в сферах безопасности и экономики", - отметил глава правительства, подводя итоги своего визита в США.

Следует отметить, Бахтадзе впервые в ранге премьер-министра с 17 по 21 сентября совершил визит в Вашингтон, где провел встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, госсекретарем Майклом Помпео, президентом Всемирного банка Джим Ён Кимом, директором Агентства США по международному развитию (USAID) Марком Грином, директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. С 22 сентября он находился в Нью-Йорке, где провел встречи с высшими должностными лицами ЕС и других государств, а также с представителями бизнес-кругов США и грузинской диаспоры. 27 сентября Бахтадзе выступил на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

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