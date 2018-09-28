На ГА ООН Мамука Бахтадзе выступил с инициативой проведения "Тбилисского форума"

28 сентября 2018 16:10 (UTC+04:00)

"Хочу выступить с новой инициативой и предложить вам провести "Тбилисский форум", главной целью которого будет Черноморский регион и Кавказ, являющиеся ареалом противостояния и вызовов сегодня – чтобы он стал пространством мира, сотрудничества и развития", — об это премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил выступая с речью на 73-ей сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает в пятницу Грузия Online.

Премьер отметил, что несколько лет назад именно с этой трибуны Грузия предложила миру провести "Форум Шелкового пути" в Грузии и этот форум стал не только реальностью, но и Грузия вернула себе историческую роль в большом регионе Шелкового пути.

"Уникальная география, стратегическое положение нашей страны между Европой и Азией в течение многих лет делали Грузию привлекательным местом для встречи цивилизаций, диалога культур. Мы и сегодня выполняем эту функцию и осуществляем амбициозные и ответственные проекты", — заявил Мамука Бахтадзе.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обратился к участникам Генеральной ассамблеи ООН на грузинском языке.

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